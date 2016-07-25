«سولار إمبلس 2» على بُعد ساعات من وجهتها الأخيرة

تقترب الطائرة “سولار إمبلس 2″ من تحقيق مهمتها التي استمرت لأكثر من عام، وذلك بالوصول إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الثلاثاء، بعد جولة حول العالم بالاعتماد كليًا على الطاقة الشمسية.

وتحلق “سولار إمبلس 2″ – بحسب ما ذكرته سكاي نيوز اليوم الإثنين – فوق الأجواء السعودية، في طريقها إلى أبوظبي، التي من المتوقع أن تصل إليها صباح غدًا الثلاثاء.

وكانت الطائرة الشمسية قد انطلقت في رحلتها من أبوظبي باتجاه مسقط في التاسع من مارس 2015، وبعدها إلى أحمد أباد، وفراناسي في الهند، وماندالاي في بورما، ثم شونغتشينغ ونانكين في الصين، ومنها إلى ناغويا في اليابان قبل الانتقال إلى هاواي فكاليفورنيا، ثم من الشرق الأميركي إلى نيويورك في الغرب في محطات عدة، ثم عبرت المحيط الأطلسي إلى إسبانيا قبل أن تصل إلى القاهرة، ومنها إلى الوجهة الأخيرة أبوظبي.

يشار إلى أن “سولار إمبلس 2″ طائرة خفيفة جدًا لا يزيد وزنها على وزن شاحنة، علمًا بأن عرض جناحيها يوازي عرض جناحي طائرة بوينغ 747، وهي تطير بسرعة متوسطة تبلغ 50 كيلومترًا في الساعة.

وتعمل الطائرة ببطاريات تشحن بواسطة الطاقة الشمسية، التي تلتقطها حوالي 17 ألف خلية كهربائية ضوئية منشورة على جناحيها.