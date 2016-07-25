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المنيا تحتفل بأوائل الثانوية العامة غدًا

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المنيا تحتفل بأوائل الثانوية العامة غدًا المنيا تحتفل بأوائل الثانوية العامة غدًا

محافظ المنيا ـ ارشيفية

قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إن المحافظة ستنظم غدا الثلاثاء، حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أبناء المحافظة، حيث حصل 8 من أبناء المحافظة على المراكزالأولي على مستوى الجمهورية.

وقد حصل 8 من أبناء المحافظة على المراكز الأولى بقائمة الأوائل على مستوى الجمهورية، كما حصل 66 طالبًا من أبناء المحافظة على المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة بالشعب الثلاث، حيث حصلوا على درجات نهائية تتراوح من 404.5 إلي 409.5 .

وكشفت الإحصائية التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن حصول 11 طالبًا بالقسم الأدبي على درجات تتراوح بين 404.5-405، وفي شعبة العلمي حصل 12 طالبًا على درجات تتراوح بين 407-409، بينما حصل 43 طالبًا في شعبة العلمي علوم على درجات تتراوح بين 409-409.5.

وأكد المحافظ أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطالب وللأسرته وللعاملين في مديرية التربية والتعليم، معربًا عن فخره بما يقدمه أبناء المنيا من تفوق وتميزفي كافة المجالات، وأضاف أن ذلك يعد انعكاسًا للأهتمام الأسرة بجودة التعليم، وأدراك الأهالي للأهمية العلم والعمل على توفير بيئة مناسبة للتفوق، وأشاد بدور المعلم والمدرسة في كافة المراحل التعليمية، حيث لا يقتصر التفوق على مرحلة معينة، هذا وسيتم منح الأوائل شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرًا لتفوقهم.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب وأسرهم والقائمين على العملية التعليمية في المحافظة، وتمنى المحافظ استمرار تفوقهم الدراسي، و دوام التفوق والأزدهار والتمتع بمستقبل باهر.

 

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