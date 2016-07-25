مقتل العشرات من الحوثيين خلال استعادة السيطرة على مدينة حرض

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، مقتل 48 من مليشيات الحوثي وصالح منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني المدعوم بالمقاومة الشعبية قرب الحدود مع السعودية، لاستعادة السيطرة على مدينة حرض وميدي في محافظة حجة.

وأوضحت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل 34 من قوات الشرعية وجرح العشرات في صفوف الطرفين، مشيرة إلى أن غالبية قتلى قوات الشرعية بالألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي وصالح في الطرقات.

وكانت قوات الشرعية أطلقت العملية العسكرية، الخميس الماضي، وتمكنت من استعادة الجمرك القديم لمنفذ حرض، وأجبرت المليشيات على التراجع إلى مركز حرض.