المؤبد لربة منزل ذبحت زوجها ودفنته أسفل السرير بغرفة نومها فى إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، بتهمة ذبح زوجها (مهندس) بإمبابة، ودفنه تحت سرير غرفة النوم، وتغطية جثته بالأسمنت لإخفاء معالمها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود، وعضوية المستشارين خالد الشباسى وطلبة فوزى، وبحضور عبد الله مهدى رئيس النيابة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها أخذت المتهمة بأقصى قدر من الشدة متاح أمامها، وفقاً لقانون العقوبات لارتكابها أبشع جريمة فى حق زوجها.

وقال المقدم محمد أمين رئيس مباحث إمبابة، أثناء حدوث الواقعة، خلال شهادته أمام المحكمة، إنه تلقى بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بشارع نصر الإسلام بإمبابة، وبعد انتقاله للمكان، تبين مقتل عمرو أمين 30 عاما مهندس، ودفنه أسفل السرير، وتوصلت تحرياته إلى اتهام دينا محمد 38 عاما، زوجة المجنى عليه، بقتله، وتمكن من ضبطها، واعترفت بارتكابها الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأنكرت المتهمة أمام المحكمة تهمة القتل العمد الموجهة إليها، وأكدت أنها كانت فى حالة دفاع شرعى عن نفسها لقيام زوجها بمحاولة طعنها بـ"سكين" بعد أن اتهمها بالخيانة، فخطفت "السكين" من يده وطعنته فى صدره فسقط قتيلا.

وسألتها المحكمة عن سبب إخفاءها الجثة بدفنها تحت سرير حجرة النوم وطمس معالمها بالأسمنت والجبس، فأجابت بأنها أخفتها خوفا من "فتك" أهل زوجها بها.

وقال الطبيب الشرعى خلال شهادته فى المحكمة، إن سبب وفاة المجنى عليه، طعنة نافذة فى القلب من مسافة قريبة، مضيفا أن الأداة المستخدمة "سكين مطبخ"، وقالت والدة المتهمة إن المجنى عليه كان يعامل ابنتها بعنف، واعتاد ضربها، واتهمها بالخيانة على عكس الحقيقة لتشويه سمعتها.

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