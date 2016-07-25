أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تحقق فى استيلاء مستشفى على 6 ملايين من صندوق علاج الفيروسات الكبدية

Google+ Print
النيابة تحقق فى استيلاء مستشفى على 6 ملايين من صندوق علاج الفيروسات الكبدية النيابة تحقق فى استيلاء مستشفى على 6 ملايين من صندوق علاج الفيروسات الكبدية
تباشر النيابة الإدارية بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد أشرف، وبإشراف المستشار سيد عساكر مدير النيابة الإدارية بالزقازيق التحقيق فى القضية رقم 890 لسنة 2016، الخاصة بشأن الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال صندوق وحدة علاج الفيروسات الكبدية.

وتبين من التحقيقات قيام عدد من المواطنين بتقديم العديد من الشكاوى لنيابة خامس الإدارية وللجهاز المركزى، بشأن عدم وجود خدمات طبية مقدمة من قسم وحدة علاج الفيروسات الكبدية، لعدم وجود أموال.

وبالفحص قامت النيابة الإدارية المتخصة بالشئون المالية بالزقازيق، بإحالة التحقيق فى القضية إلى نيابة ثانى الخاصة بالصحة .

وتبين استيلاء العاملين بمستشفى الأحرار على 6 ملايين جنيه من أموال صندوق وحدة علاج الفيروسات، وصرفها على أغراص خاصة بالمستشفى من شراء أدوية ومستلزمات طبية، مما ترتب على ذلك تأخير صرف مستحقات العاملين بوحدة علاج الفيروسات، فضلا عن تأخير تقديم الرعاية الطبيبة للمرضى المتعاملين مع الوحدة.

يذكر أن العديد من مرضى فيرس سى بالشرقية، أرسلوا العديد من الاستغاثات إلى وزارة الصحة، بسبب تأخير صرف علاج فيرس سى عن باقى المستشفيات، لمدة تراوحت ما بين سنتين وسنة، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.


>لقيامهم بتخدير مرضى.. إحالة 13 طبيب جراحة ونساء بمستشفى ديرب نجم بالشرقية للمحاكمة التأديبية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365