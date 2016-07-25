بالفيديو..رئيس هيئة الكتاب الأسبق: «كنت من أوائل الثانوية وعمري ما خدت درس في حياتي»

عرضت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج “نهار جديد”عبر قناة النهار اليوم، لقاءات مع عدد من أوائل الثانوية العامة في الأعوام الماضية، وذلك خلال حلقة اليوم الإثنين.

واستضافت “أسماء مصطفى” عددًا من أوائل الثانوية العامة لسنين مضت على مستوى الجمهورية في مصر، منهم الأستاذة والكاتبة الصحفية سامية بكري، والأستاذ الدكتور أحمد مجاهد الأستاذ بكلية الأداب والرئيس الأسبق لهيئة الكتاب.

وقالت الدكتورة سامية بكري، إنها حصلت على مجموع 91% وكانت من أوائل الثانوية العامة وقتها، حيث كان يتم إعلان النتائج باستخدام الميكروفونات، وكنت أريد الدراسة ف كلية الألسن لكني التحقت بكلية الإعلام”.

وأضافت ”سامية” أنه لم يكن هناك حالات غش بهذا الشكل الحالي، فحالات الغش كانت فردية ولم تكن غش جماعي.

وقال رئيس هيئة الكتاب الأسبق الدكتور أحمد مجاهد: “كنت رئيس اتحاد طلاب وعمري ما أخدت درس في حياتي وكنت في مدارس حكومة، ومع ذلك كنت من أوائل الثانوية العامة”.

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