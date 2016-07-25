القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى تسيطر على مقرات أمنية بسرت

أعلنت غرفة عمليات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى الاثنين، إحكام السيطرة الكاملة على مبانى مديرية الأمن الوطنى فى سرت، ومقر جهاز الأمن الخارجى، كما تمكنت من السيطرة على مجمع عيادات سرت المركزى الواقع وسط المدينة بجوار متنزه سرت العائلى.

وقالت الغرفة، فى بيان لها اليوم، أن هذا المجمع الصحى المركزى كانت عناصر تنظيم الدولة تسيطر عليه منذ ما يزيد على عام، حيث كانوا يجرون فيه العمليات الجراحية لعناصرهم، بمعرفة إدارة المجمع الصحى المركزى.

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