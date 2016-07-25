أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى تقصف أهدافا تابعة داعش فى سرت

Google+ Print
الجيش الليبى تقصف أهدافا تابعة داعش فى سرت الجيش الليبى تقصف أهدافا تابعة داعش فى سرت

قصفت القوات الليبية أهدافا تابعة لتنظيم داعش بقذائف المدفعية أمس الأحد (24 يوليو) فى إطار توغلها باتجاه وسط مدينة سرت سعيا لإستعادة المدينة من قبضة المتشددين.

وتقدمت القوات الموالية للحكومة الليبية التى تدعمها الأمم المتحدة فى طرابلس بسرعة فى معقل التنظيم المتشدد فى ليبيا فى مايو أيار لكنها واجهت مقاومة من القناصة والانتحاريين والألغام الأرضية مع اقترابها من وسط المدينة.

وتخضع سرت لسيطرة داعش منذ العام الماضى وأصبحت أهم قاعدة للتنظيم خارج سوريا والعراق وخسارتها ستكون ضربة قاسية له.

وبعد فترة هدوء فى القتال الأسبوع الماضى شنت القوات التى تدعمها هجوما على عدة جبهات بعد قصف مواقع تابعة للدولة الإسلامية بقذائف المدفعية والضربات الجوية.

وقالت الكتائب التى تتألف بشكل أساسى من مقاتلين من مدينة مصراتة غرب ليبيا فى بيان إنها استولت على فندق على خط المواجهة الشرقى يستخدمه قناصة داعشوسيطرت كذلك على جزء من حى الدولار.

وقال متحدث باسم القوات إن أكثر من 300 مقاتل من الكتائب لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1300 منذ بداية الحملة على سرت فى مايو .

وتوسع التنظيم المتشدد فى ليبيا فى ظل فوضى سياسية وفراغ أمنى عقب الإطاحة بمعمر القذافى فى انتفاضة عام 2011.

ووسع سيطرته على قطاع من الساحل الليبى بطول 250 كيلومترا تقريبا لكنه فشل فى انتزاع أراض جديدة أو الاحتفاظ بما يسيطر عليه فى أماكن أخرى فى البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان