أمين عام الجامعة العربية يؤكد رفضه للتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية

رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التدخلات الإيرانية فى شؤون عدة دول عربية.وقال أبو الغيط- فى مقابلة مع (سكاى نيوز) الإخبارية ، على هامش القمة العربية التى تعقد فى موريتانيا أن "التهديدات الإيرانية يجب أن تتوقف" -، مضيفا أن هناك تهديدات تصدر عن مسؤولين وشخصيات إيرانية لدولة مثل البحرين.

وحذر أبو الغيط من مغبة التصرفات الإيرانية التى ستؤول إلى دفع العالم العربى للغضب والدفاع عن نفسه والتصدى لتلك التصرفات، لافتا إلى أن هناك جزرا محتلة فى الخليج. .وتدخلات إيرانية على الأرض العربية سواء فى العراق أو سوريا وهناك انقسام داخلى فى العراق وسوريا.

وأشار إلى أن القرارات التى ستصدر فى هذا الموضوع بالقمة العربية ستتجاوز التعبير عن الرجاء إلى الإدانة لهذا الفعل أو ذاك.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله فى أن يعود للجامعة دورها واستعداد المجتمع الدولى للاستماع لوجهة نظرها والتفاعل معها".

وأضاف "كثير من المشاكل نتاج لخلاف عربى داخلى أو نتاج لجوء دول عربية لقوى خارجية لاتخاذ مواقف معينة.. المشكلة أن الجامعة بإرادتها قررت أن تنحى نفسها وتترك لمجلس الأمن الدولى الساحة انطلاقا من مفهوم أنه هو المعنى بالسلم والأمن الدوليين".

وأشار الأمين العام للجامعة العربية أن إعلان نواكشوط الذى سيصدر عن القمة، سيتناول التحديات التى تواجه العالم العربى، بما فى ذلك خطر الإرهاب وسبل مواجهته.

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