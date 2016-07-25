أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمين عام الجامعة العربية يؤكد رفضه للتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية

Google+ Print
أمين عام الجامعة العربية يؤكد رفضه للتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية أمين عام الجامعة العربية يؤكد رفضه للتدخلات الإيرانية فى الشئون العربية
رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التدخلات الإيرانية فى شؤون عدة دول عربية.وقال أبو الغيط- فى مقابلة مع (سكاى نيوز) ، على هامش القمة العربية التى تعقد فى موريتانيا أن "التهديدات الإيرانية يجب أن تتوقف" -، مضيفا أن هناك تهديدات تصدر عن مسؤولين وشخصيات إيرانية لدولة مثل البحرين.

وحذر أبو الغيط من مغبة التصرفات الإيرانية التى ستؤول إلى دفع العالم العربى للغضب والدفاع عن نفسه والتصدى لتلك التصرفات، لافتا إلى أن هناك جزرا محتلة فى الخليج. .وتدخلات إيرانية على الأرض العربية سواء فى العراق أو سوريا وهناك انقسام داخلى فى العراق وسوريا.

وأشار إلى أن القرارات التى ستصدر فى هذا الموضوع بالقمة العربية ستتجاوز التعبير عن الرجاء إلى الإدانة لهذا الفعل أو ذاك.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله فى أن يعود للجامعة دورها واستعداد المجتمع الدولى للاستماع لوجهة نظرها والتفاعل معها".

وأضاف "كثير من المشاكل نتاج لخلاف عربى داخلى أو نتاج لجوء دول عربية لقوى خارجية لاتخاذ مواقف معينة.. المشكلة أن الجامعة بإرادتها قررت أن تنحى نفسها وتترك لمجلس الأمن الدولى الساحة انطلاقا من مفهوم أنه هو المعنى بالسلم والأمن الدوليين".

وأشار الأمين العام للجامعة العربية أن إعلان نواكشوط الذى سيصدر عن القمة، سيتناول التحديات التى تواجه العالم العربى، بما فى ذلك خطر الإرهاب وسبل مواجهته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017