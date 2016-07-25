محامى عمرو الشوبكى: البرلمان لا يملك مناقشة حكم إسقاط عضوية أحمد مرتضى

أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أن وصول الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى يجعله حكما واجب النفاذ فورا، لافتا إلى أن مجلس النواب لا يملك أن يناقش الحكم من الأساس وكل ما يملكه هو تنفيذه فقط .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن استناد أحمد مرتضى للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يعد عبثا، فالمحكمة راجعت كل الأصوات وبحضور موكلين عنه.

وشدد إلى أنه طبقا للمادة 107 من الدستور وقانون 24 لعام 2012 الخاص بالنقض بأنه فور إخطار البرلمان بإسقاط العضوية يقضى بتصعيد الشوبكى، مؤكدا أنه لا توجد أى ثغرات بالقانون يمكن أن يستند إليها "أحمد مرتضى ".

وأوضح أن موكله عمرو الشوبكى سيحضر إلى مجلس النواب فور دعوة الدكتور على عبد العال له لحلف اليمين.

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