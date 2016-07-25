"العصار" لأولياء أمور "الاكاديمية المصرية للهندسة": أبناؤكم فى أعيننا

كرمت وزارة الانتاج الحربى المتميزين من طلاب الاكاديمية المصرية للهندسة والتكتولوجيا المتقدمة التابعة لها، وذلك فى حفلها السنوى، بحضور اللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربى، ود.أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية.

وقال الدكتور العصار، أن هذا الحفل هو الأول وسيكون تقليدا سنويا، وفى عام 2020 سيتم تخريج أول دفعة، ونسعى أن يكون لدينا صرح علمى جيد وثقل للمهارات العلمية، والدفع بخريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك إيمانا منا أن التعليم رسالة سامية تحافظ على الوطن ومقدراته.

واستكمل د.العصار حديثه: توفر الأكاديمية العديد من المزايا، منها توفير الورش والمعامل، وقاعات الدراسة بأحدث الوسائل، حيث تم وضع المناهج من جانب نخبة من أساتذة الهندسة، ويتم التدريس من خلال اساتذة ذو كفاءة عالية، لافتا إلى أنه سيتم منح الطلاب الأوائل منح دراسية للخارج، بجانب اختيار معيدين بالأكاديمية من أوائل الدفعات.

وتابع: ما يميز الأكاديمية هو سعينا للتكامل مع وزارة التعليم العالى، لضمان جودة التعليم بالأكاديمية، التى تغطى عدد من التخصصات التى تحتاجها مصر.

وهنأ وزير الإنتاج الحربى الطلاب المتميزين، مطالبهم بالسعى لأن يكونوا فخرا لبلدهم وأكاديميتهم واختتم كلامه قائلا: "أقول لأولياء الأمور أبناؤكم فى عينينا".

بدء الحفل السنوى للأكاديمية المصرية للهندسة التابعة للإنتاج الحربى