بالفيديو - نجل سيميوني يسجل في فوز الأرجنتين على هايتي استعدادا للأوليمبياد

(إفي): تغلب المنتخب الأوليمبي الأرجنتيني على نظيره الهايتي بثلاثة أهداف لواحد، في ثاني مباراة ودية لأبناء المدرب الأرجنتيني خوليو فاسكو أولارتيكويتشيا استعدادا لأوليمبياد ريو دي جانيرو.

أقيمت المباراة مساء الأحد بمدينة ميامي الأمريكية، وحملت ثلاثية الفريق الأرجنتيني توقيع كل من ماوريسيو مارتينيز (ق44) وأنخل كوريا (51) وجيوفاني سيميوني (80).

وسجل هدف هايتي الوحيد فيكتور كويستا (59).

وكان راقصو التانجو قد خاضوا أول مباراة استعدادية لدورة الألعاب الأوليمبية الخميس الماضي أمام كولومبيا في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبعد مباراة هايتي، سيسافر الفريق الأرجنتيني إلى مدينة بويبلا المكسيكية لمواجهة المنتخب الأوليمبي المكسيكي.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأرجنتيني مشاركته في أوليمبياد ريو دي جانيرو في الرابع من أغسطس المقبل أمام البرتغال، وسيواجه لاحقا الجزائر وهندوراس.