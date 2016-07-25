إلغاء ودية يونايتد وسيتي بسبب الأمطار الغزيرة في الصين

ألغيت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الودية والتي كان من المقرر أن تلعب يوم الإثنين في إطار بطولة الأبطال الدولية استعدادا للموسم الجديد بسبب الأمطار الثقيلة حسبما ورد ببيان اللجنة المنظمة للمسابقة.

وقال جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر يوم الأحد إن أرضية ملعب "عش الطائر" في بيكين سيئة للغاية، بينما قال جوسيب جوارديولا مدرب الأزرق السماوي إنه يتمني فقط أن يتجنب لاعبوه الإصابة.

وسقطت الأمطار بكثافة في بكين، وتوجد توقعات بسقوط أمطار أكثر مما حال دون إقامة المباراة يوم الإثنين.

وتم إبعاد الحصة التدريبية للناديين عن ملعب المباراة يوم الأحد إلى المركز الأولميبي الرياضي على بعد ميل من "عش الطائر".

وشهدت الـ24 ساعة الماضية فوضى كبيرة لمانشستر يونايتد إذ أن مؤتمر جوزيه مورينيو الصحفي قد أُلغي بسبب تدافع الكثير من الناس الذين حاولوا الحضور للغرفة التي تم وصفها بالصغيرة والحارة للغاية، وكذلك الطائرة التي تحمل بعضا من لاعبي مانشستر يونايتد قد توقفت اضطراريا في تينجين على بعد 160 كيلومتر من بيكين عاصمة الصين.

وسيغادر يونايتد بيكين يوم الإثنين حسب جدول مواعيده للجولة التحضيرية، في حين أن مانشستر سيتي سوف يطير إلى شينجين يوم الثلاثاء ليواجه بروسيا دورتموند.

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الأولى بالبطولة يوم الجمعة ضد بروسيا دورتموند بنتيجة 4-1.