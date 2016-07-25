صراع الصفقات - سكاي: يونايتد يضع لاعب سان جيرمان بديلا لبوجبا إذا فشلت الصفقة

قالت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يضع بليز ماتويدي لاعب باريس سان جيرمان هدفا له في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حال فشله في التعاقد مع بول بوجبا.

ويسعى يونايتد للحصول على خدمات بوجبا إلا أن مطالب يوفنتوس المادية الكبيرة تحول دون إتمام الصفقة حتى اللحظة.

فمنذ أيام، رفض بطل إيطاليا عرضا قيمته 85 مليون جنيه إسترليني من يونايتد لضم اللاعب، فهو يسعى لبيعه مقابل رقما قياسيا يقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة إلى أن بوجبا يبقى الهدف الأول للشياطين الحمر في سوق الانتقالات، وأن ماتويدي هو الخيار الثاني إن لم تكتمل الصفقة.

وذكرت الشبكة أن يونايتد يستهدف أيضا فابينيو المدافع صاحب الـ22 عاما لاعب موناكو الفرنسي.