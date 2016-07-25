أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات – تقرير: أربيلوا ينضم لميلان

Google+ Print
صراع الصفقات – تقرير: أربيلوا ينضم لميلان صراع الصفقات – تقرير: أربيلوا ينضم لميلان

قال تقرير نشرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن ألفارو أربيلوا لاعب ريال مدريد السابق يستعد للانضمام مجانا إلى ميلان خلال أيام.

وأوضح التقرير أن ميلان عرض على المدافع الإسباني عقدا يمتد لموسم وحيد قابل للتجديد لعام آخر، وهو ما وافق عليه أربيلوا.

ورحل أربيلوا عن ريال مدريد بعد 7 مواسم منذ انضمامه إلى الملكي قادما من ليفربول في 2009، وحقق مع المرينجي لقبي دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب الدوري الإسباني ولقب كأس الملك مرتين ولقب كأس السوبر الإسباني.

وكان ميلان قد ضم جيانلوكا لابادولا من بيسكارا بمبلغ 7.65 مليون جنيه إسترليني كما ضم المدافع ليونيل فانجيوني لاعب ريفربليت مجانا.

وكان ميلان قد باع ستيفان الشعراوي إلى روما مقابل 11 مليون جنيه إسترليني وسيميوني فيردي إلى بولونيا بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني ورحل عنه فيرناندو توريس مجانا إلى أتليتكو مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع