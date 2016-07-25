صراع الصفقات – تقرير: أربيلوا ينضم لميلان

قال تقرير نشرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن ألفارو أربيلوا لاعب ريال مدريد السابق يستعد للانضمام مجانا إلى ميلان خلال أيام.

وأوضح التقرير أن ميلان عرض على المدافع الإسباني عقدا يمتد لموسم وحيد قابل للتجديد لعام آخر، وهو ما وافق عليه أربيلوا.

ورحل أربيلوا عن ريال مدريد بعد 7 مواسم منذ انضمامه إلى الملكي قادما من ليفربول في 2009، وحقق مع المرينجي لقبي دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب الدوري الإسباني ولقب كأس الملك مرتين ولقب كأس السوبر الإسباني.

وكان ميلان قد ضم جيانلوكا لابادولا من بيسكارا بمبلغ 7.65 مليون جنيه إسترليني كما ضم المدافع ليونيل فانجيوني لاعب ريفربليت مجانا.

وكان ميلان قد باع ستيفان الشعراوي إلى روما مقابل 11 مليون جنيه إسترليني وسيميوني فيردي إلى بولونيا بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني ورحل عنه فيرناندو توريس مجانا إلى أتليتكو مدريد.