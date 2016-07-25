صراع الصفقات - تقرير: ليفربول يجهز عرضا لضم مدافع بي إس في أيندهوفن

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن فريق ليفربول يسعى لضم جيترو فيليمس مدافع بي إس في آيندهوفن خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويسعى الحمر لتدعيم صفوفهم وبالتحديد مركز الظهير الأيسر والذي طلب يورجن كلوب تدعيمه بلاعب متميز لمنافسة ألبيرتو مورينيو.

ويحضر ليفربول مبلغا قدره 13 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم ظهير منتخب هولندا، ومن المتوقع أن يتقدم بالعرض خلال أيام قبل أن يضمه فريق أخر.

وشارك فيلميس في 20 مباراة دولية مع منتخب الطواحين كما لعب 159 مباراة مع بي إس في أيندهوفن سجل خلالها 10 أهداف وصنع 29، فهو من شباب هولندا الواعدين.

وأيضا وضع كلوب نصب عينيه ضم بين تشيلويل مدافع ليستر سيتي في حالة فشل صفقة فيلمز، لكن المدرب الألماني حسب تقرير الصحيفة يميل لتشيلويل على فيلميس.

وعرض ليستر سيتي على تشيلويل صاحب الـ19 عاما تجديد عقده لمدة 5 أعوام، لكن الظهير الأيسر لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما ينتظر الانضمام لليفربول حسب تقارير صحفية.