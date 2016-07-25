القبض على عاطل وربة منزل يروجان لتجارة المخدرات بأسيوط

مراسل «ONA»:

> ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط، القبض على عاطل وربة منزل يروجان لتجارة الحشيش المخدر وبحوزتهما 19 قطعة ومبلغ من متحصلات البيع بالقوصية فى أسيوط .

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير إدارة المخدرات، يفيد بضبط “أ. ك. ك.م”،22 سنة – عاطل، و”شرين.س.ع”،22 سنة- ربة منزل، ومقيمان ببندر القوصية وبحوزتهما [19] قطعة من الحشيش المخدر تزن حوالي (120) جرام وكمية من مخدر الهروين تزن جرام ومبلغ 1125 جنية من متحصلات البيع بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .