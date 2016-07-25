أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على عاطل وربة منزل يروجان لتجارة المخدرات بأسيوط

Google+ Print
القبض على عاطل وربة منزل يروجان لتجارة المخدرات بأسيوط القبض على عاطل وربة منزل يروجان لتجارة المخدرات بأسيوط

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:
> ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط، القبض على عاطل وربة منزل يروجان لتجارة الحشيش المخدر وبحوزتهما 19 قطعة ومبلغ من متحصلات البيع بالقوصية فى أسيوط .

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير إدارة المخدرات، يفيد بضبط “أ. ك. ك.م”،22 سنة – عاطل، و”شرين.س.ع”،22 سنة- ربة منزل، ومقيمان ببندر القوصية وبحوزتهما [19] قطعة من الحشيش المخدر تزن حوالي (120) جرام وكمية من مخدر الهروين تزن جرام ومبلغ 1125 جنية من متحصلات البيع بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا