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إعلان «الطوارئ» في جزيرة يونانية بعد انتشار حرائق الغابات

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إعلان «الطوارئ» في جزيرة يونانية بعد انتشار حرائق الغابات إعلان «الطوارئ» في جزيرة يونانية بعد انتشار حرائق الغابات

ارشيفية

أعلنت السلطات اليونانية، حالة الطوارئ بجزيرة خيوس، بعد انتشار حرائق الغابات بشكل كبير ليلا جراء الرياح الشديدة ما ينذر بخطورة كبيرة على المنازل والسكان.

وذكرت خدمات الإطفاء، اليوم الاثنين، أنه تم نقل السكان من كبار السن من العديد من القرى بجنوب غرب الجزيرة كإجراء احترازى بعد نشوب الحريق فجر الاثنين، حسبما أوردت “إيه بى سى نيوز” الأمريكية.

وتعمل حوالى 6 طائرات مروحية إطفاء فى المنطقة فيما منعت الرياح الشديدة الطائرات العادية من الطيران. يشار إلى أن الحريق يؤثر على مناطق عديدة تقوم على صناعة الصمغ المستكى الذى يستخرج من نسغ الأشجار لإنتاج بهارات محلية رائجة.

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