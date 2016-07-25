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الجنيه الاسترليني يرتفع بعد خسائر حادة

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الجنيه الاسترليني يرتفع بعد خسائر حادة الجنيه الاسترليني يرتفع بعد خسائر حادة

الجنيه الاسترليني

ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الاثنين، ليسترد جزءًا من الخسائر الحادة التي مني بها في أواخر الأسبوع الماضي، ما يعزز التوقعات بأن بنك انجلترا سيعمل على تحفيز النمو الشهر المقبل.

وقال المحللون إن الأنظار مسلطة على تقرير “سي.بي.آي” الخاص بالتوجهات الصناعية لشهر يوليو ويتيح مزيدا من البيانات، عن تأثير قرار بريطانيا في 23 يونيو حزيران الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ”رويترز”.

وارتفع الاسترليني 0.2 في المئة بعد أن نزل نحو واحد في المئة يوم الجمعة، ونزل اليورو 0.3 في المئة إلى 83.43 بنس بعد أن سجل مكاسب يوم الجمعة.

ويتوقع متعاملون أن يواجه تعافي الاسترليني موجة بيع عند مستويات أعلى مع وضع الأسواق في الحسبان احتمال رفع الفائدة مرتين على الأقل في غضون ستة أشهر.

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