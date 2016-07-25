إيران: الأمريكي المحتجز يواجه اتهامات «غير واضحة»

أكد متحدث قضائي في إيران، اليوم الإثنين، احتجاز مواطن أمريكي في شمالي إيران.

وقال غلام حسين محسني، المتحدث باسم المحكمة في مدينة جوران، إن الاتهامات التي يواجها الرجل مازالت غير واضحة، وأنه من المقرر إحالة قضيته إلى طهران، كما ” الألمانية” عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”.

ويعتقد أن الرجل الذى يدعى روبن شاهيني، انتقد بشدة انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما زار عائلته في يوليو.

وقالت وكالة “إسنا” إن شقيقته أبلغت أنه مفقود أوائل الشهر الجاري واشتبهت أنه اعتقل بسبب تعليقاته.

وفي الشهور الأخيرة، جرى اعتقال أربعة إيرانيين يحملون جنسية مزدوجة أمريكيين اثنين وكندي وبريطاني وتم اتهامهم بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الغربية بهدف إسقاط الحكومة الإيرانية.