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صور.. مي عمر وهنا الزاهد وكولوديا حنا ضيوف «بوضوح‎» مع عمرو الليثي

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الإعلامي الدكتور عمرو الليثي - أرشيفية

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في تمام الـ 10 من مساء اليوم الإثنين، ببرنامج “بوضوح”، المذاع على شاشة “الحياة”، نجمات تألقن في سماء الدراما الرمضانية خلال شهر رمضان، حيث يحوارهن عن أعمالهن خلال شهر رمضان الماضي، وكيف كانت انطلاقتهن الفنية، ولمن يعود الفضل في ظهورهن على الشاشة.

وتتحدث مي عُمر، خلال الحلقة عن دورها في مسلسل الأسطورة، حيث جسدت شخصية “شهد”، وتجيب عن كيف كان الدور انطلاقة فنية لها.

كما تتحدث الفنانة الشابة هنا الزاهد، عن مشاريعها الفنية المقبلة، ومشاركتها في مسرحية “أهلًا رمضان”، فضلًا عن العديد من الكواليس الخاصة بمسلسلي الميزان ومأمون وشركاءه، اللذين شاركت فيهما رمضان الماضي.

ومن المقرر أن تتحدث “هنا” عن الدور الذي يلعبه طلعت زكريا “زوج والدتها” في مشوارها الفني.

كما تستضيف عمرو الليثي، الفنانة الشابة كلوديا حنا “أزمة نسب”.

الفنانة هنا الزاهد بكواليس برنامج بوضوح مع عمرو الليثي

الفنانة هنا الزاهد بكواليس برنامج بوضوح مع عمرو الليثي

مي عمرو من كواليس برنامح بوضوح مع عمرو الليثي

مي عمرو من كواليس برنامح بوضوح مع عمرو الليثي

كلوديا حنا برفقة الإعلامي عمرو اللليثي

كلوديا حنا برفقة الإعلامي عمرو اللليثي

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