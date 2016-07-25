تعيين 876 معلما بمدارس أبوظبي للعام الدراسي 2016/2017

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم تعيين 876 معلما جديدا لشغل وظائف في الهيئات التدريسية والفنية للعام الدراسي الجديد 2016/2017 من مواطني الدولة والوافدين العرب والوافدين الأجانب في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وأكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم أهمية تحفيز الشباب المواطن نحو الالتحاق للعمل بالميدان التربوي إذ يمثل المعلم المواطن اللبنة الأساسية في تطوير التعليم بأبوظبي والارتقاء به وصولا إلى أرقى المستويات العالمية فضلا عن دوره الفاعل في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا الطلبة.

وأضاف الظاهري أن هذه التعيينات الجديدة تأتي ضمن الخطة الدراسية السنوية لسد الشواغر واحتياجات المدارس للمعلمين، إذ يعمل المجلس على توفير الفرص الوظيفية في استقطاب الكفاءات التربوية للعمل في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية في مدارس مجلس أبوظبي للتعليم، والحرص على تأهيل وتدريب المعلمين من خلال برامج التطوير المهني التي يعدها المجلس.

وقد تم تعيين المعلمين ضمن التخصصات المطلوبة في وظائف التدريس وهي معلمي مرحلة رياض الأطفال والتربية الاسلامية واللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الانجليزية والمواد الاجتماعية، وعلم النفس، والفيزياء، والاحياء، والكيمياء، علم الأرض، وأخصائي إجتماعي، التربية الخاصة، اخصائي نفسي.