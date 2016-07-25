طائرة "سولار إمبالس 2" تنهى فى أبو ظبى رحلتها التاريخية حول العالم

تقترب طائرة "سولار إمبالس 2" العاملة بالطاقة الشمسية، اليوم الاثنين، من أبو ظبى حيث من المقرر أن تحط فجر الثلاثاء، منهية رحلة غير مسبوقة حول العالم من دون قطرة وقود استمرت 16 شهرا.

ويتوقع ان تهبط الطائرة فى مطار البطين بالعاصمة الاماراتية، نقطة انطلاقها فى التاسع من مارس 2015، لتنهى رحلة حول العالم قطعت خلالها اكثر من 42 الف كيلومتر مقسمة على 17 مرحلة.

وصباح الاثنين، كانت الطائرة التى يقودها السويسرى برتران بيكار، تعبر شمال الرياض فى اتجاه ابوظبي، قادمة من القاهرة التى اقلعت منها فجر الاحد.

وتناوب بيكار ومواطنه اندريه بورشبرغ خلال المراحل السبع عشرة، على الجلوس فى القمرة الصغيرة التى تتسع لشخص واحد، وقيادة الطائرة التى لا يتجاوز وزنها 1,5 طن ويوازى باع جناحيها باع جناحى طائرة "بوينج 747".

والطائرة المزودة بسبعة عشر الف لوح شمسى واربعة محركات تغذيها بطاريات تخزن الطاقة، تهدف الى الترويج للطاقة المتجددة واثبات القدرة على استخدامها مستقبلا فى مجال الطيران.