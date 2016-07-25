أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلطنة عمان: مبادرة فرنسا لا تزال مطروحة لإعادة مفاوضات فلسطين وإسرائيل

Google+ Print
سلطنة عمان: مبادرة فرنسا لا تزال مطروحة لإعادة مفاوضات فلسطين وإسرائيل سلطنة عمان: مبادرة فرنسا لا تزال مطروحة لإعادة مفاوضات فلسطين وإسرائيل
جددت سلطنة عمان دعوتها إلى تكثيف التعاون الدولى لمواجهة الإرهاب حيث أكد يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية فى سلطنة عُمان أن الإرهاب أصبح يشغل العالم بأسره، وأن هناك إجماعا عالميا لمكافحته والقضاء عليه بكل صوره وأشكاله.

كما أكد بن علوى فى تصريحات صحفية أهمية التوافق العربى لحل القضايا العربية الراهنة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وحول مبادرة السلام الفرنسية لإعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، قال يوسف بن علوى إن هذه المبادرة لا تزال مطروحة لعودة المفاوضات بين الجانبين، وتسعى فرنسا حاليا لجمع أكبر عدد من الدول لتأييدها، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن جدول أعمال القمة العربية فى نواكشوط يتضمن مناقشة العديد من القضايا موضع الاختلاف.

القمة العربية تبدأ أعمالها اليوم بنواكشوط وسط تشديدات أمنية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365