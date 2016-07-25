سلطنة عمان: مبادرة فرنسا لا تزال مطروحة لإعادة مفاوضات فلسطين وإسرائيل

جددت سلطنة عمان دعوتها إلى تكثيف التعاون الدولى لمواجهة الإرهاب حيث أكد يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية فى سلطنة عُمان أن الإرهاب أصبح يشغل العالم بأسره، وأن هناك إجماعا عالميا لمكافحته والقضاء عليه بكل صوره وأشكاله.

كما أكد بن علوى فى تصريحات صحفية أهمية التوافق العربى لحل القضايا العربية الراهنة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وحول مبادرة السلام الفرنسية لإعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، قال يوسف بن علوى إن هذه المبادرة لا تزال مطروحة لعودة المفاوضات بين الجانبين، وتسعى فرنسا حاليا لجمع أكبر عدد من الدول لتأييدها، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن جدول أعمال القمة العربية فى نواكشوط يتضمن مناقشة العديد من القضايا موضع الاختلاف.

القمة العربية تبدأ أعمالها اليوم بنواكشوط وسط تشديدات أمنية