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اختبار طبي يحسم مشاركة مروان وأنطوي ضد الوداد

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اختبار طبي يحسم مشاركة مروان وأنطوي ضد الوداد اختبار طبي يحسم مشاركة مروان وأنطوي ضد الوداد

سيخضع الثنائي مروان محسن وجون أنطوي لاختبار طبي الاثنين للوقوف على إمكانية مشاكرته في لقاء الوداد المغربي الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر خضوع اللاعبين قبل المران الذي سينطلق في تمام السابعة مساء على ملعب الفتح الرباطي.

ويعاني الوافد الجديد مروان من إجهاد في الحوض، بينما شد في العضلة الخلفية قد يحرم أنطوي من مواجهة الوداد.

وشدد خالد محمود طبيب الأهلي على أن اللاعبين سيلحقان بلقاء سموحة في ربع نهائي كأس يوم 1 أغسطس المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد ولابد أن يفوز لكي يحافظ على آماله في بلوغ الدور نصف النهائي من المسابقة القارية، فهو حاليا في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

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