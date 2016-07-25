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مدرب زيسكو لـ في الجول: السباق مع الأهلي لايزال مستمرا.. وهذا أصعب شيء ضد الوداد

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مدرب زيسكو لـ في الجول: السباق مع الأهلي لايزال مستمرا.. وهذا أصعب شيء ضد الوداد مدرب زيسكو لـ في الجول: السباق مع الأهلي لايزال مستمرا.. وهذا أصعب شيء ضد الوداد

لايزال يعتقد جورج لواندمينا المدير الفني لزيسكو الزامبي بأن الأهلي قادر على منافسته على خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

زيسكو يحتل المرتبة الثانية في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط حققهم من الفوز على الأهلي وأسيك ميموزا، وبفارق نقطة عن الوداد المتصدر الذي يستضيف الفريق الأحمر يوم الأربعاء.

وقال لواندمينا لـFilGoal.com: "السباق على بطاقة التأهل لايزال مفتوحا أمام كل الفريق، لننتظر ونرى كيف سيكون شكل المجموعة بعد مباراتي يوم الأربعاء".

واستدرك "فوزنا على أسيك في المباراة المقبلة سيزيد من فرصنا في التأهل إلى نصف النهائي بصرف النظر عن نتيجة مباراة الأهلي والوداد، كما أننا نريد أن نأتي لمصر ونحن نمتلك 9 نقاط".

خسر زيسكو من الوداد في المغرب 2-0، فما الصعوبات التي واجهها الفريق الزامبي هناك؟

أجاب مدرب زيسكو "مواجهة الوداد في المغرب لم تكن صعبة بالشكل الكبير، ولكن الشيء الوحيد الذي ربما مثل لنا مشكلة كان توقيت المباراة".

وأوضح "المباراة انطلقت الساعة 12 صباحا بتوقيت زامبيا وفي هذا الوقت يكون أغلب الناس نائمين، وبالتأكيد لاعبونا تأثروا بذلك من الناحية النفسية".

وأكمل "لم نستطع أن ندخل أجواء المباراة إلا في الشوط الثاني بعد التحدث مع اللاعبين بين الشوطين".

ويلعب الأهلي ضد الوداد الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأتم لواندمينا "اعتقد أن موعد مباراة الأهلي والوداد سيكون مناسبا للفريقين".

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