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الأهلي لـ في الجول: يول يرغب في ضم جيان رغم تحفظنا

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الأهلي لـ في الجول: يول يرغب في ضم جيان رغم تحفظنا الأهلي لـ في الجول: يول يرغب في ضم جيان رغم تحفظنا

كشف مصدر من داخل إدارة الأهلي لـFilGoal.com عن رغبة الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق في ضم الغاني جيان أسامواه، رغم تحفظ إدارة الكرة.

ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي لتعويض رحيل الجابوني ماليك إيفونا هذا الصيف.

وقال مصدر من داخل الأهلي لـFilGoal.com: "يول يرغب في ضم جيان ومقتنع جدا بقدراته، رغم تحذير إدارة الكرة من سنه الكبير".

ويلعب النجم الغاني صاحب الـ30 عاما في شنجهاي الصيني حاليا.

وتحدث مارتن يول خلال جلسته مع الصحفيين أمس الأحد عن أن جيان من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق هذا الصيف.

وأضاف المصدر "لايزال جيان يدرس عرضنا لاستعارته لمدة موسم، وننتظر رده خلال 48 ساعة".

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