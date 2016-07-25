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يول: الأهلي يملك كنزا لا يوجد مثيل له بالعالم

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يول: الأهلي يملك كنزا لا يوجد مثيل له بالعالم يول: الأهلي يملك كنزا لا يوجد مثيل له بالعالم

في إشارة إلى تقديره الكبير للأهلي وجماهيره، تحدث مارتن يول مدرب الفريق عن حجم شعبية الفريق في ، مشيرا إلى أن لم ير مثل هذا الحجم من الجماهيرية في العالم أجمع.

وقال يول للصحفيين:"الأهلي يملك كنزا لا يوجد له مثيل بالعالم، فلا يوجد فريق يصل عدد مشجعيه لأكثر من 70 مليون. الأهلي قادر على أن يكون أغنى أندية العالم بفضل مصادر دخله الكبيرة، فهو لا يقل عن ريال مدريد. لدي استراتيجية تهدف إلى أن يكون الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا".

وأضاف "اتفقت مع رئيس النادي على إعادة هيكلة المنظومة الكروية وفقا لقواعد الاحتراف العالمية. لم أحضر لمصر من أجل المال بل لمساعدة الأهلي. أحضرت معي مساعدا وحيدا رغبة مني في أن يستفيد كل من حولي لكي يصبح للنادي كوادر تحقق له أهدافه المستقبلية".

وأتم "لا أفكر في الرحيل عن الأهلي ولا أحب الحديث عن أية عروض خارجية لا أفكر فيها مطلقا. ما قيل عن ترشيحي لتدريب إنجلترا كان بموقع مراهنات، ما يخصني الآن هو الأهلي".

وكان الأهلي قد تعاقد مع الهولندي منتصف الموسم المنصرم، فنجح الفريق معه في التتويج بلقب الدوري الـ38 في تاريخه.

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