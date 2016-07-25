«الخارجية» تستضيف معرضًا للمنتجات الحرفية التقليدية لشباب المنتجين‎

تستضيف وزارة الخارجية، معرضًا للمنتجات الحرفية التقليدية لشباب المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو.

ويعقد المعرض – بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين – تحت شعار “إشتري مصري”، برعاية وزير الخارجية سامح شكري، وبالتعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، فضلًا عن كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وصرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية، بأن المعرض يمثل أحد الأنشطة التي تتبناها اللجنة في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تهدف إلى تشجيع الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم فرص لتسويق منتجاتهم بما يضمن استمرارية مشروعاتهم، وتوفير بدائل إيجابية للارتقاء بمستوى الدخل والمعيشة.

وأضافت “جبر”، أن تنظيم المعرض في هذا التوقيت يمثل فرصة هامة لتعريف السادة السفراء والدبلوماسيين المنقولين إلى الخارج بالمنتجات الحرفية التقليدية بما يسهم في دعم الدور الهام الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الترويج للمنتج المصري.

ووجهت رئيس اللجنة الوطنية، الشكر لوزارة الخارجية، لاستضافة المعرض والدعم المستمر الذي تقدمه للجنة الوطنية.