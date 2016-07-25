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يونكر: تركيا ليست مؤهلة لدخول الاتحاد الأوروبي

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يونكر: تركيا ليست مؤهلة لدخول الاتحاد الأوروبي يونكر: تركيا ليست مؤهلة لدخول الاتحاد الأوروبي

رئيس المفوضية الأوروبية

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن تركيا ليست في موقع يؤهلها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، وإن مفاوضات انضمامها للاتحاد ستتوقف على الفور إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام.

وأضاف يونكر “أرى أن تركيا في حالتها الحالية ليست في موقع يؤهلها لتكون عضوا في أي وقت قريب ولا حتى على مدى أبعد”، وفق ما نقلته “رويترز” عن التليفزيون الفرنسي.

وشار إلى أنه لا مكان في الاتحاد الأوروبي لدولة يتضمن نظامها القضائي تطبيق عقوبة الإعدام.

واعتقلت السلطات التركية أو أقالت أو وضعت رهن التحقيق 60 ألفا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاء والمدرسين والموظفين وغيرهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

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