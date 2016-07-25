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«لافروف» يستنكر الدعوة لتغيير نظام الأسد مذكرًا بما حل بالعراق وليبيا

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«لافروف» يستنكر الدعوة لتغيير نظام الأسد مذكرًا بما حل بالعراق وليبيا «لافروف» يستنكر الدعوة لتغيير نظام الأسد مذكرًا بما حل بالعراق وليبيا

سيرجي لافروف

استنكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، الدعوة لتغيير النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد، مذكرًا بما حل في العراق وليبيا بعد الإطاحة بصدام حسين ومعمر القذافي، وأشار إلى أن أغلب قادة تنظيم “داعش” هم من جنرالات صدام حسين.

وعن “داعش”، قال لافروف إن التنظيم “لا يقتصر قمعه على المسيحيين فقط وإنما يقطع رؤوس الشيعة بنفس الوحشية، كما يدنس ويدمر المزارات المسيحية والشيعية على حد سواء، وعلاوة على ذلك، يخضع “داعش” السنة لمعايير محددة، إذ لا يقبل كل سني وفقا لأيدولوجية التنظيم” حسبما نقلت “CNN” عن وكالة “تاس” الروسية.

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