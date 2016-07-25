«من ماسبيرو» يحتفل بأوائل الجامعات المصرية والثانوية العامة‎

يقدم برنامج “من ماسبيرو”، في حلقة اليوم الإثنين، فقرة عن المكرمين من الرئيس السيسي الخميس الماضي كأوائل الجامعات المصرية، وهما:”الطالبة مي محمود محمد حجازي -كلية الهندسة، والطالب إسلام أيمن مسعد – كلية الهندسة”.

ويحتفل “من ماسبيرو”، بأوائل الثانوية العامة، حيث يستضيف الطالبة دعاء السيد عثمان، أول مكرر علمي علوم، والطالب محمود محمد عبد الرحمن، أول مكرر علمي علوم أيضًا، وندى هشام محمد، أول مكرر علمي رياضة.

ويستضيف البرنامج – في الفقرة الرئيسية – السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق في حوار حول القمة العربية.

“من ماسبيرو” برنامج توك شو سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي، من تقديم أمنية مكرم، وعاطف كامل.

يُذاع البرنامج يوميًا من الساعة ٧ مساءً وحتى الساعة الـ٨:٣٠ على شاشة القناة الأولى.