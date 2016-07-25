أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وأفادت مصادر مقدسية أن نحو 22 مستوطنا اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته تحت حراسة شرطة الاحتلال المتواجدة فى المكان، مشيرة إلى أن مصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

فى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم 11 فلسطينيا بينهم سيدة، وأسيران محرران من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال اعتقلت مسنة من بيت لحم خلال زيارتها لنجلها الأسير فى سجن "النقب"، كما اعتقلت شابين من بلدة تقوع شرق بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوبا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين (شمال الضفة) واثنين آخرين من الخليل (جنوب الضفة)، كما اعتقلت أسيرين محررين من بلدة عورتا شرق نابلس.

>