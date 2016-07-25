أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

Google+ Print
أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال
اقتحم مستوطنون يهود الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وأفادت مصادر مقدسية أن نحو 22 مستوطنا اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته تحت حراسة شرطة الاحتلال المتواجدة فى المكان، مشيرة إلى أن مصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

فى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم 11 فلسطينيا بينهم سيدة، وأسيران محرران من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال اعتقلت مسنة من بيت لحم خلال زيارتها لنجلها الأسير فى سجن "النقب"، كما اعتقلت شابين من بلدة تقوع شرق بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوبا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين (شمال الضفة) واثنين آخرين من الخليل (جنوب الضفة)، كما اعتقلت أسيرين محررين من بلدة عورتا شرق نابلس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365