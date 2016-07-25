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نائب وزير الإسكان ومحافظ أسوان يضعان حجر أساس المرحلة الثانية لتطوير"الصحابى"

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نائب وزير الإسكان ومحافظ أسوان يضعان حجر أساس المرحلة الثانية لتطوير"الصحابى" نائب وزير الإسكان ومحافظ أسوان يضعان حجر أساس المرحلة الثانية لتطوير"الصحابى"
وضع الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، صباح اليوم الاثنين، حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابى بمدينة أسوان، بتكلفة 103,6 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أحمد درويش، أن المشروع يستهدف إنشاء عدد 12 عمارة سكنية بارتفاع أرضى و5 أدوار، توفر 576 وحدة، ويتم تنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، حيث يتم استغلال الأراضى التى يتم إخلاؤها فى كل مرحلة فى إنشاء الوحدات الجديدة بالمرحلة التى تليها، موضحاً بأن المشروع يستفيد منه حوالى 354 أسرة بإجمالى عدد سكان حوالى 2288 نسمة.

- وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابى بأسوان اليوم
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