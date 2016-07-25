توقف البحث عن المفقودين الأربعة بمياه خليج السويس فى حادث غرق لنش

توقفت عمليات البحث عن المفقودين فى حادث غرق اللنش البحرى "المعلم" برأس سدر بعد مرور يومين متواصلين من عمليات البحث بمياه خليج السويس.

وكانت قوات البحرية وحرس الحدود قامت بإنقاذ اثنين من الأشخاص كانا على متن اللنش المفقود والذى يعانى أحد الناجين من حالة صحية سيئة بسبب السباحة لمسافة طويلة عقب غؤق اللنش البحرى، فيما فقد أربعة أشخاص كانوا على متن اللنش الغارق ولم يتم العثور عليهم.

وقال بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إنه بالرغم من مرور يومين من عمليات البحث المكثفة عن طريق اللنشات البحرية ولكن لم يعثر على المفقودين الأربعة فى مياه خليج السويس.

وأكد بكرى أبو الحسن، أنه خلال اليوم الذى غرق به اللنش البحرى، تم العثور على اثنين من 6 أشخاص كانوا على متن اللنش البحرى ولم يتم العثور إلى الآن على الأربعة الآخرين.

وأكد كمال عبده كيلانى، أحد الناجين فى حادث غرق لنش بحرى برأس سدر، أن اللنش البحرى"المعلم" تعرض للغرق وهم نائمون داخل اللنش وأنهم لم يرسلوا رسالة استغاثة لأى جهة.

وقال كمال عبده، إن ما حدث هو أننا كنا نائمون فجرا داخل الكبينة باللنش البحرى وقام أحد زملائنا بإيقاظنا وقال لنا اللنش يغرق، ثم قام كل واحد فينا بإلقاء نفسه بالمياه ولم يستغرق غرق اللنش البحرى 4 دقائق فقط.

وأوضح كمال، أنه تعلق فى "جركن" مياه فى خليج السويس برأس سدر حتى جاء اللنش البحرى "جنات" وتم إنقاذه.

وأكد كمال، أننا كنا فى رحلة صيد فى مياه خليج السويس والسبب أننا لم نرسل استغاثة هو أن اللنش كان يغرق ونحن نائمين.

غرق قارب برأس سدر وإنقاذ اثنين من الغرق و4 مفقودين بمياه خليج السويس

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