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وصول 1591 رأس من العجول الحية لميناء أبو طرطور بسفاجا

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وصول 1591 رأس من العجول الحية لميناء أبو طرطور بسفاجا وصول 1591 رأس من العجول الحية لميناء أبو طرطور بسفاجا

 

ارشيفية _ ميناء أبو طرطور

استقبل ميناء أبو طرطور جنوب سفاجا، اليوم الاثنين، سفينة شحن و على متنها1591 رأس عجول حية، قادمة من السودان لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم حجزها بمحجر بيطرى بالغردقة، للأجراء ما يلزم من فحوصات و تطعيمات قبل طرحها بالأسواق.

وأكد الدكتور وحيد رفعت رئيس لنقابة الفرعية للبيطريين بالبحر الاحمر، أن شحنة العجول تم الكشف عليها من قبل الحجز البيطرى، بالوجه القبلي، والبحر الأحمر.
> وجارى عمل الأجراء القانوني، لعمل التحصينات البيطرية اللازمة، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر البيطري، اتخاذ اللازم للتأكد من سلامة الشحنة، قبل السماح بالإفراج عنها، وأنه تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على العجول، وتبين أنهم بصحة جيدة.

 

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