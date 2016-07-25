الداخلية السعودية: إعدام سعوديين مدانين بالقتل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بسعوديين مدانين بتهمة القتل، ما يرفع إلى 107 عدد الاعدامات التى نفذتها المملكة منذ مطلع السنة الجارية.

واشارت الوزارة إلى ان السعودى فهد بن صلاح العيشان اقدم على قتل مواطنه صابر بن عبدالله الضميرى "بطعنه بسكين ما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما"، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية.

ونفذ حكم الاعدام بالضميرى الاثنين فى منطقة الجوف (شمال).

وفى بيان ثان، اعلنت الوزارة اعدام السعودى محمد بن مبارك الشهرانى المدان بقتل مواطنه فهد بن مسرع القحطانى "باطلاق عدة طلقات نارية عليه (...) ما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما".

ونفذ حكم الاعدام فى منطقة عسير (جنوب).

وبذلك، يرتفع عدد الاعدامات التى نفذتها المملكة منذ بداية 2016 إلى 107، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن الداخلية. وكانت الوزارة اعلنت الاحد اعدام اربعة سعوديين من قبيلة واحدة مدانين بقتل ستة اشخاص من القبيلة نفسها.

ومن ابرز الذين نفذت بحقهم احكام الاعدام هذه السنة، مجموعة من 47 مدانا "بالارهاب" بينهم رجل الدين الشيعى نمر النمر، اعلن اعدامهم فى الثانى من كانون الثاني/يناير. اما الاعدامات الاخرى فمعظمها مرتبط بجرائم جنائية كالقتل والمخدرات.

والاسبوع الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية التى تحذر منذ اشهر من تزايد الاعدامات فى السعودية، المملكة بـ "الغاء عقوبة الاعدام لمرة واحدة واخيرة"، وذلك غداة تنفيذ الاعدام الرقم مئة هذه السنة.

وقال مدير منظمة العفو فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر ان "السعودية تسرع وتيرة لجوئها إلى عقوبة وحشية وغير انسانية من دون ان تاخذ العدالة وحقوق الانسان فى الاعتبار".

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