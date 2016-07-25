ضبط 930 علبة سجائر صينية مجهولة المصدر بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 930 علبة سجائر صينية مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل محل لبيع السجائر بشارع القشطى ثان طنطا.

كان قد تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط المتهمة "نبيلة م م ال" 48 سنة - صاحبة محل الأفريقى لبيع السجائر بشارع القشطى – ثان طنطا- مقيمة شارع محمود عسكر - ثان طنطا وبحوزتها 930 علبة سجائر صينية مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر 18973 جنح قسم ثان طنطا 2016، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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