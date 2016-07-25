أخبار عاجلة

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
عاجل || السيسي : في بيان له اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور علي محافظات الجمهورية وقرارات هامة وخطيرة -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين -
ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 930 علبة سجائر صينية مجهولة المصدر بطنطا

Google+ Print
ضبط 930 علبة سجائر صينية مجهولة المصدر بطنطا ضبط 930 علبة سجائر صينية مجهولة المصدر بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 930 علبة سجائر صينية مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل محل لبيع السجائر بشارع القشطى ثان طنطا.

كان قد تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط المتهمة "نبيلة م م ال" 48 سنة - صاحبة محل الأفريقى لبيع السجائر بشارع القشطى – ثان طنطا- مقيمة شارع محمود عسكر - ثان طنطا وبحوزتها 930 علبة سجائر صينية مجهولة المصدر وبدون فواتير فى المحضر 18973 جنح قسم ثان طنطا 2016، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط سيارتين محملتين بـ40 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج بمطروح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه