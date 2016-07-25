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اليوم.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر بـ"تحالف الإخوان"

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اليوم.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر بـ"تحالف الإخوان" اليوم.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر بـ"تحالف الإخوان"
تنظر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، اليوم الاثنين، تجديد حبس القياديين بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر، للمرة االسادسة، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، بالقضية المسماة بـ"تحالف دعم الإخوان"، والتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف.

وكانت نيابة أمن الدولة، استدعت القياديين للتحقيق معهما فى قضية تحالف الإخوان، لاتهامهما فيها بالدعوة لارتكاب أعمال عنف وشغب وتنظيم مظاهرات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، وذلك بعد إخلاء سبيلهما فى قضية أخرى والمعروفة بـ"الجبهة السلفية" بكفالة 1000 جنيه لكل منهما.


>للمرة الخامسة.. تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر فى قضية تحالف دعم الشرعية
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