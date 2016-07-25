لمريض السكر..يمكنك الاستغناء عن الأدوية بالطعام الصحى وممارسة الرياضة

أكد الدكتور أسامة حمدى أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، رئيس قسم السمنة والسكر بمركز جوزلين بالولايات المتحدة أن هناك بحثا أجرى على عدد ضخم من الأصحاء على مدار 14 عاما توصل إلى امكانية خفض الوزن والاستمرار علية لمدة 5 سنوات كاملة، كما يمكن ضبط معدل السكر بالدم باتباع أسلوب الغذاء الصحى، مع ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا.

وقال إن هذا البحث حصل على جائزة ميكالامودان من الجمعية الأمريكية للسكر عام 2015 كأفضل بحث للوقاية والعلاج من مرض السكر من النوع الثانى، مشيرا إلى أن الأبحاث الحديثة التى قدمها هذا العام 2016 بمؤتمر الجمعية الامريكية للسكر بمدينة "نيو أورليانز"، أوضحت أنه بالإمكان الحصول على فائدة مماثلة تماما للأدوية المستخدمة حاليا لعلاج السكر عن طريق إجراء بعض التعديلات على النظام الغذائى لمريض السكر، وخاصة النسب الجيدة للأحماض الأمينية فى البروتينات.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يمهد الطريق لإنتاج أغذية فى صورة شراب خاص لمرضى السكر، ينبه هرمون الأنسولين بالبنكرياس، أو تناول بعض الأطعمة المعتادة كما سبق، والتى قد تقلل الإصابة بمرض السكر، وتساعد على خفض الوزن وتنظيم معدل السكر فى الدم فى مرضى السكر.

لراغبى ضبط السكر وخفض الوزن.. تجنب السكريات والنشويات

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