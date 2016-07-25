شرطة رأس الخيمة تدشن حملة "منزلنا آمن في الصيف"

تستعد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة لتدشين حملة توعية تحت شعار " منزلنا آمن في الصيف " بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة مراكز الشرطة الشاملة ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تدشين وتفعيل الحملات التوعوية التثقيفية في المجتمع بغرض العمل على دمج وتكاتف جميع فئات وشرائح المجتمع للعمل على نشر الأمن والأمان في كافة أرجاء الوطن.

وقال العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة ان القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كثفت تواجد دورياتها الأمنية في الأحياء السكنية للحفاظ على أمن المنازل من خطر السرقات ..مشيرا الى الحرص على إطلاق حملة "منزلنا آمن في الصيف" للتأكيد على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية قبل مغادرة المنزل والسفر مثل ترك بعض مصابيح الإضاءة في المنزل في وضع التشغيل وتركيب كاميرات مراقبة سرية فضلا عن التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ باحكام .

واضاف بأنه ستتم توعية وتثقيف جميع أفراد الجمهور عبر توزيع مطويات "بروشورات" وكتيبات توعوية ترشد إلى كيفية الحماية من مخاطر سرقة المنازل ..مؤكدا أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات المجتمعية العامة والخاصة لتعزيز دور الحملة كما سيتم نشرها عبر صفحات شرطة رأس الخيمة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم أفلام قصيرة توعوية من إعداد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة توضح طرق حماية وتأمين المنازل من خطر السرقة.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة بمبادرة تطوير برامج نشر التوعية الأمنية التي تتبناها إدارة الإعلام والعلاقات العامة والتي تهدف إلى نشر التوعية الأمنية حول الجرائم والظواهر السلبية في المجتمع لتثقيف الجمهور أمنياً وتعزيز الامن والأمان من خلال تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لما لها من دور فعّال في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق النفع والصالح العام وفقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان في مختلف ربوع الإمارة بنشر التوعية الأمنية وتثقيف جميع أفراد مجتمع الإمارة من مواطنين ومقيمين وزوار بالتأكيد عليهم باتخاذ احتياطات الأمن والسلامة في جميع مناحي الحياة والتعاون مع الجهات الأمنية بالإسراع في الإبلاغ إلى أقرب مركز شرطة أو التواصل مع الشرطة عن طريق أرقام هواتف شرطة رأس الخيمة عبر الرقم ( 7669229/050 ) أو عبر رقم الطوارئ ( 999 ) فور الشك في وجود شئ مريب أو ما يثير الشبهات حول حدوث سرقة في محيطهم أو الشعور بالتعرض لما قد يؤثر سلبا على سلامة حياتهم وحياة الآخرين.