«أبو الغيط» لإيران: «أنتم تدفعون العالم العربي إلى الغضب منكم والتصدي لتصرفاتكم»

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط – في مقابلة على هامش القمة العربية التي تعقد في موريتانيا- إن “التهديدات الإيرانية يجب أن تتوقف”، كما أكد رفضه للتدخلات الإيرانية في شؤون عدة دول عربية.

وأضاف: “هناك تهديدات تصدر عن مسؤولين وشخصيات إيرانية لدولة مثل البحرين. البحرين يؤكد أن هناك تدخلات للتخريب داخل أراضيه. هذا يجب أن يتوقف”، وفقًا لما نقلته “سكاي نيوز”.

وتابع أبو الغيط: “يجب أن يتنبه الإخوة في إيران، أنتم تدفعون العالم العربي إلى الغضب منكم والدفاع عن نفسه والتصدي لتصرفاتكم، هناك جزر محتلة في الخليج وتدخلات إيرانية على الأرض العربية سواء في العراق أو سوريا وهناك انقسام داخلي في العراق وسوريا. هذه رسالة تحذيرية للإيرانيين: نرجو ألا تستمروا في هذا النهج.

وأردف: “القرارات في القمة سوف تصدر في هذا الموضوع تتجاوز التعبير عن الرجاء، وتقول ندين هذا الفعل أو ذاك”.

وأبدى أبو الغيط أمله في أن “يعود للجامعة دورها واستعداد المجتمع الدولي للاستماع لوجهة نظرها والتفاعل معها”، بعد أن “تقلص دورها في التعامل مع الأوضاع العربية على مدى السنوات الخمس الماضية” حسب تعبيره.

وأضاف: “كثير من المشاكل نتاج لخلاف عربي داخلي أو نتاج لجوء دول عربية لقوى خارجية لاتخاذ مواقف، المشكلة أن الجامعة بإرادتها قررت أن تنحي نفسها وتترك لمجلس الأمن الساحة انطلاقا من مفهوم إنه هو المعنى بالسلم والأمن الدوليين”.

وأكد الأمين العام للجامعة أن القمة العربية تعقد بمشاركة واسعة، وبحضور عدد من زعماء وقادة الدول العربية، واعتبر أبوالغيط أن “هذا التمثيل العربي دليل على نجاح القمة العربية بموريتانيا”.

وذكر إن إعلان نواكشوط الذي سيصدر عن القمة، سيتناول التحديات التي تواجه العالم العربي، كخطر الإرهاب وسبل مواجهته.