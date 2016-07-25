الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادًا للوداد المغربي

يخوض فريق الأهلي، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المغرب، مرانه الرئيسي بملاعب الفتح الرباطي استعدادًا لمواجهة الوداد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال الإفريقي المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد مولاى عبدالله.

وأنهى فريق الأهلي مساء أمس الأحد، مرانه الثاني بدولة المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد .

وأشار الموقع الرسمي للأهلي ان الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق، قام بتخصيص فقرة للتدريبات البدنية، وأخرى للعب الكرات العرضية من الجانبين الأيسر والأيمن.