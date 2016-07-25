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«مصر للطيران» تجدد اعتماد شهادة «الإيزاجو» الدولية في مطار القاهرة

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«مصر للطيران» تجدد اعتماد شهادة «الإيزاجو» الدولية في مطار القاهرة «مصر للطيران» تجدد اعتماد شهادة «الإيزاجو» الدولية في مطار القاهرة

أرشيفية

صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الإثنين، بأن وفد شركة الخطوط الجوية اللبنانية MEA المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي”الاياتا”، قام بمراجعــــة أنشـــطة الخدمات الأرضيــة في محطة الشركة بمطار القاهرة.

وأضاف أن جاء ذلك بغرض تجديد شهادة الأيزاجـــو المعتمدة من “الأياتا” التي حصلت عليها الشركة القابضة لمصر للطيران لأول مرة في عام 2008، وتجدد كل عامين, وأســفرت نتيجة المراجــــــعة عن عــــدم وجــود أي نقاط عدم تطابق No findings، وتجديد الحصول على الشهادة حتى عام 2018، حسبما أفاد مراسلنا.

واستقبل “مسلم”، بمكتبه فريق المراجعة الذي أشاد بتطبيق للطيران جميع متطلبات الخدمة الأرضية للطائرات, وضمان تنفيذها حسب أصول الصناعة بأعلى مستويات السلامة والأمان للطائرة والركاب، فيما حضر اللقاء أحمد شاهين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والطيار جاسر حسين، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران .

وأضاف أحمد شاهين، رئيس شركة الخدمات الأرضية، أن المراجعات تمت بالتنسيق مع قطاع السلامة والجودة, وشملت إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة، شركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب، أمتعته صالة السفر، إنهاء إجراءاته وحتى صعوده الطائرة, وفضلًا عن ضبط الحمولة وتوزيعها على الطائرة, وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة.

كما شملت التأكد من سلامة ومستوى الخدمة الأمنية، الشحن، وتحميل البضائع, ومطابقة التزامنا بأحدث قوائم المراجعة التي أصدرتها منظمة “الأياتا” في شهر مارسي الماضي.

يذكر أن هذه الشهادة تحصل عليها أيضًا الشركة القابضة لمصر للطيران بمطار الأقصر، أسوان، برج العرب، شرم الشيخ، والغردقة.

وأوضح الطيار جاسر حسين، رئيس قطاع السلامة والجودة، أن شهادة الإيزاجـو هي اختصار لـ (IATA SAFETY AUDIT FOR GROUND OPERATIONS)، ويهدف هذا البرنامج إلى تقليل الحوادث الأرضية أثناء خدمة الطائرات, وكذلك إصابات الأفراد، وتحسين مستوى الخدمة من خلال قوائم مراجعة نمطية ومعيار واحد لتقييم مستوى الخدمة الأرضية على مستوى العام ما ينعكس على أداء شركات الطيران، ومصلحة الراكب.

كما يهدف إلى إلغاء أو تقليل المراجعات البينية من شركات الطيران على شركات الخدمة الأرضية، والتي كان لها تكلفة عالية على الشركات فضلًا عن كثرة المراجعات وتكرارها سنويًا .

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