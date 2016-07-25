«فيسبوك» و«تويتر» تتعاونان في تحقيق برازيلي مع معتقلين متشددين

قال قاضي برازيلي، إن” موقعى فيس بوك، وتويتر الشهيرين للتواصل الاجتماعي تعاونا مع محققين بتقديم معلومات عن نشاط أشخاص اعتقلوا للاشتباه بأنهم متشددون”.

كما قال القاضي ماركوس جوزيجرى دا سيلفا، والذي يشرف على تحقيق أدى لاعتقال المشتبه بهم – في مقابلة أجريت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد مع برنامج (فانتاستيكو) الإخباري الأسبوعي الذي تعرضه قناة جلوب التليفزيونية بحسب ما ذكرته وكالة رويترز – إن” تعاون الموقعين بتقديم معلومات عن نشاط المعتقلين عليهما جاء بعد صدور أمر قضائي له علاقة بالتحقيق”، نقلاً عن “رويترز”

وأضاف “دا سيلفا”، أن “كان لتعاون الموقعين الدور الأهم في فهم طبيعة النقاشات بين المشتبه بهم، حيث تم اعتقال المشتبه به الثاني عشر ضمن المجموعة في وقت متأخر أمس الأحد”.

كما أضاف “بدأت الشركتان في تقديم بيانات لها علاقة بمحتوى المحادثات وبيانات عن المكان الذي نشرت منه.”

وأحجم متحدثان باسم فيس بوك وتويتر، عن التعليق على تفاصيل القضية، وقالا إن” الشركتين لا تتهاونان مع الأنشطة المتعلقة بالإرهاب والجرائم الأخرى، وإنهما تتعاونان مع سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة”.

وذكر محققون برازيليون، أن المشتبه بهم في التحقيق المستمر الذي أطلق عليه اسم “عملية الوسم (هاشتاج)” متعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية، وناقشوا عبر خدمات الرسائل والإنترنت مهاجمة دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في الخامس من أغسطس.

وقال القاضي “لا يمكن استخدام اسم مستعار في هذا النوع من الأنشطة”، فيما قالت الشرطة الاتحادية في البرازيل مساء أمس الأحد إنها ” اعتقلت المشتبه به الثاني عشر في إطار التحقيق، وسيتم استجواب المشتبه به الذي اعتقل في ولاية ماتو جروسو بوسط غرب البلاد، ونقله مثل باقي المشتبه بهم المحتجزين إلى سجن اتحادي”.