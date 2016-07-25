صعود سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25/7/2016 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة والإرتفاع بشكل تدريجي

سعر الذهب اليوم في مصر، بدأت اسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة حالة من عدم الثبات، حيث بدأ سعر الذهب بالإرتفاع قيل يوم بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة، حيث ارتفع الذهب اليوم بقمية 10 جنيهات.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25/7/2016

بدأ سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 25/7/2016 في حالة من عدم الإستقرار الواضح، حيث تواصل اسعار الذهب الإرتفاع في محلات الصاغة مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي ينبئ بإرتفاع مزيد خلال الأيام القادمة وذلك بحسب تجار المعدن الأصفر.

بلغ سعر الذهب عيار 24 بـقيمة 512 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 21 بقيمة 450 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 18 بقيمة ـ 387 جنيه.

بلغ سعر أوقية الذهب بقيمة 1325 دولار.

بلغ سعر جنيه الذهب بقيمة 3600 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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