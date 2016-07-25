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سعر الدولار اليوم الاثنين 25/7/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى والعملة الخضراء يواصل الإرتفاع الجنوني

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سعر الدولار اليوم الاثنين 25/7/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى والعملة الخضراء يواصل الإرتفاع الجنوني سعر الدولار اليوم الاثنين 25/7/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى والعملة الخضراء يواصل الإرتفاع الجنوني

اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف متخطية حدود الـ12 جنيه مجدداً وذلك بعد ارتفاع واضح خلال الأيام الماضية، شهدت خلاله الأسعار الإرتفاع اليوم بقيمة 50 قروش وذلك بعد الإقبال على السوق السوداء وارتفاع عملية العرض والطلب على تبديل العملات الصعبة، إلا أن الأسعار اليوم بدأت بالإرتفاع بقمية 5 قروش جديدة.
سعر الدولار اليوم الاثنين 25/7/2016

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 25/7/2016 في السوق السوداء بعد الإرتفاع يوم أمس بقيمة 50 قرش مقابل الجنيه المصري، حيث أكد تجار العملة والمضاربين أن الإرتفاع المفاجئ لم يكن متوقعاً وأن هذا الإرتفاع بحسب بعض التقارير الإقتصادية سيواصل الإرتفاع خلال الأيام المقبلة، هذا وبلغ سعر الصرف اليوم 12.55 للشراء مقابل 12.60 للبيع.

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