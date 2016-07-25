الزمالك: كوفي تقاضى كل مستحقاته المالية

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه سدد كافة المستحقات المالية لمحمد كوفي مدافع الفريق.

وكان كوفي غادر القاهرة بشكل مفاجئ عصر الأحد، بداعي التأخر في صرف بعض رواتبه.

إلا أن أحمد مرتضى صرح عبر قناة النهار "أؤكد، كوفي لا يتبقى له جنيها أو دولارا لدى نادي الزمالك".

وأوضح أن كوفي حصل مؤخرا على 75 ألف دولار نسبة مشاركاته في المباريات عن الموسم قبل الماضي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك، اتخذ قرارا استثنائيا بصرف نسبة المشاركة لجميع لاعبي الفريق.

وبرر عضو الزمالك في ختام تصريحاته "اتخذنا هذه الخطوة، تقديرا للمجهود الذي بذله اللاعبون، مما أدى للتتويج بالدوري والكأس".