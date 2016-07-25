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أخبار ليبيا..المبعوث الأممى لدى ليبيا يلتقى وزير خارجية قطر

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أخبار ليبيا..المبعوث الأممى لدى ليبيا يلتقى وزير خارجية قطر أخبار ليبيا..المبعوث الأممى لدى ليبيا يلتقى وزير خارجية قطر
عقد المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، اجتماعًا مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى بالعاصمة الموريتانية (نواكشوط)، وصفه بـ«الممتاز» على هامش القمة العربية ال 27 بموريتانيا.

وقال مارتن كوبلر، فى تغريدة مقتضبة له اليوم على موقع «تويتر»، «اجتماع ممتاز مع وزير الخارجية القطرى قبل بداية القمة العربية بنواكشوط ».

ويعقد القادة والزعماء العرب اليوم الاثنين، القمة العربية ال 27 بنواكشوط.
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