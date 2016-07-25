أخبار فلسطين..4 فصائل بغزة تتفق على قائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية

اتفقت 4 فصائل منضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية فى قطاع غزة على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية المقررة فى الثامن من أكتوبر القادم.

والفصائل الأربع هى جبهة النضال الشعبى الفلسطينى، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى عبد العزيز قديح، بصفته منسق الفصائل الأربع فى تصريح صحفى، أن مشاورات تجرى مع شخصيات اجتماعية ووطنية مستقلة من أجل الخروج بقائمة موحدة تحظى بقبول المواطن الفلسطينى؛ ويكون لديها فرصة أفضل لتجاوز نسبة الحسم المحددة بـ 8% استنادا للقانون.

وأشار قديح إلى أنه رغم التباين فى الرؤى بين الفصائل الفلسطينية حول تشكيل قائمة موحدة تجمع مرشحين غير حزبيين من قبل القوى السياسية الوطنية والإسلامية، إلا أن غالبية الفصائل مع ترشيح شخصيات وكفاءات وطنية واجتماعية لا حزبية تكون قادرة بما تمتلكه من خبرات وحضور وطنى واجتماعى بين المواطنين من إدارة المجالس المحلية وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأفضل لهم.

وذكر أن لقاءات تشاورية ستجرى مع كافة الفصائل لبحث الخروج بقائمة وطنية موحدة تجمع مرشحين من قبل كافة الفصائل لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، داعيا الجميع إلى نبذ الفرقة والخلاف وإيثار مصلحة الوطن والمواطن على المصلحة الحزبية الضيقة، والاتفاق على قائمة انتخابية موحدة يكون جلها من الشخصيات والكفاءات الوطنية والاجتماعية المستقلة.

وكان مجلس الوزراء الفلسطينى قد أقر فى 21 يونيو الماضى موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية (البلديات) فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس فى الثامن من أكتوبر القادم، وكلف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء فى إجراء التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات فى موعدها المحدد.

وجرت آخر انتخابات بلدية فى الأراضى الفلسطينية فى عام 2012، وشملت الضفة الغربية فقط، حيث رفضت حركة حماس المشاركة فيها ومنعت إجراءها فى قطاع غزة.

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